Ποδοπατήθηκαν διαδηλωτές στην κηδεία του Σουλεϊμανί - Ιρανική τηλεόραση: Toυλάχιστον 35 νεκροί

A number of people die in stampede during the funeral ceremony of Lt. Gen. Soleimani in his hometown city of #Kerman : Head of #Iran ’s Emergency Organization #QassemSoleimani pic.twitter.com/xgrjP8QrME

H σορός του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί,πρώην διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη, είχε μεταφερθεί οδικώς στη γενέτειρά του.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδιδε από το πρωί σε απευθείας σύνδεση πλάνα που δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, να έχουν βγήκαν στους δρόμους για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Final funeral ceremony for General #Solemani in his hometown Kerman, where he will be laid to rest: mourners are estimated to be covering an area of 11 km pic.twitter.com/6WcYT6zuzy