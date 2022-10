Κίεβο: Ηχούν ξανά σειρήνες - Το «τελεσίγραφο» Πούτιν και οι φόβοι για αεροπορικό βομβαρδισμό

Ένα κτίριο που στεγάζει γραφεία γερμανικού προξενείου στο Κίεβο επλήγη κατά τη διάρκεια ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης, καθώς οι εργασίες στο γραφείο αυτό της γερμανικής πρεσβείας για έκδοση βίζας έχουν διακοπεί εδώ και αρκετούς μήνες, είπε ένας εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι η Γερμανία αναμένει να παραδώσει πολύ σύντομα ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και να παραδώσει άλλα τρία μέσα στο επόμενο έτος, χωρίς να δώσει ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Πούτιν: «Η απάντησή μας θα είναι σκληρή»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία διενήργησε «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον της Ρωσίας και δεσμεύθηκε να αντιδράσει σθεναρά, αν συνεχιστούν.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ενεργειακών, στρατιωτικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ουκρανίας σε αντίποινα για την επίθεση σε μια ζωτικής σημασίας γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας το Σαββατοκύριακο.

"Είναι προφανές πως οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες διέταξαν, οργάνωσαν και διενήργησαν την τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο να καταστρέψει κρίσιμες πολιτικές υποδομές της Ρωσίας", δήλωσε ο Πούτιν για την έκρηξη στη γέφυρα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους μετά την έκρηξη, όμως το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

"Με τις ενέργειές του, το καθεστώς του Κιέβου έβαλε τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με τις πιο απεχθείς διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι απλώς αδύνατον να αφήσουμε τέτοιου είδους εγκλήματα αναπάντητα", είπε ο Πούτιν κατά την έναρξη μιας συνόδου του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Διάφορες πόλεις στην Ουκρανία έμειναν χωρίς ρεύμα ή νερό και αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε περισσότερες από 12 ουκρανικές πόλεις σήμερα το πρωί. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε: "Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους".

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία θα απαντήσει "σκληρά" σε οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις από την Ουκρανία.

