Κίεβο: Κατηγορεί την Μόσχα ότι θέλει να «αποσταθεροποιήσει» την αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας

«Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας, κάτι που υποδηλώνει ότι η Μολδαβία θα πρέπει να αναμένει να δεχθεί "καλεσμένους"», δήλωσε μέσω Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, αναφερόμενος στους Ρώσους στρατιώτες που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου.

«Εάν η Ουκρανία πέσει αύριο, τα ρωσικά στρατεύματα θα βρίσκονται στις πύλες του Κισινάου. Καλά νέα: η Ουκρανία θα διασφαλίσει οπωσδήποτε τη στρατηγική ασφάλεια της περιοχής. Ωστόσο πρέπει να εργαστούμε ως ομάδα», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chi?inau’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team