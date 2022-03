Κίεβο: Πιθανές συνομιλίες Ζελένσκι-Πούτιν τις προσεχείς ημέρες - Τι απαντά το Κρεμλίνο

«Είναι προφανές, ότι μοναδικός τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, είναι οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων και είναι αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγουμε τώρα. Δουλεύουμε πάνω σε κείμενα τα οποία οι πρόεδροι θα μπορούν να συζητήσουν και να υπογράψουν», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHourpic.twitter.com/TlPUl3XfGK