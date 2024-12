Κίεβο: Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας

"Ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, πράγμα το οποίο υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία", σημείωσε ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Another massive Russian strike against Ukraine’s energy system.

This Christmas terror is Putin’s response to those who spoke about illusionary “Christmas ceasefire”.

One Russian missile passed Moldovan and Romanian airspace, reminding that Russia threatens not only Ukraine.