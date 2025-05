Κίεβο και Μόσχα αντάλλαξαν τους τελευταίους 303 αιχμαλώτους - Ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση της συμφωνίας - Real.gr

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 303 αιχμαλώτους της κάθε πλευράς, ολοκληρώνοντας και την τρίτη και τελευταία φάση της συμφωνία; απελευθέρωσης 1.000 αιχμαλώτων εκατέρωθεν.

«303 ουκρανοί μαχητές βρίσκονται στην πατρίδα. Η τρίτη φάση της συμφωνίας ανταλλαγής 1.000 έναντι 1.000, που συμφωνήθηκε στην Τουρκία, ολοκληρώθηκε», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ. «Είναι βέβαιο ότι θα φέρουμε κάθε έναν από τους ανθρώπους μας πίσω από την ρωσική αιχμαλωσία».

«Κατ΄εφαρμογήν των ουκρανορωσικών συμφωνιών της 16ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, κατά την περίοδο από την 23η έως την 25η Μαΐου η ρωσική και η ουκρανική πλευρά προχώρησαν σε ανταλλαγή 1.000 έναντι 1.000 ανθρώπων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

303 Ukrainian defenders are home. The third part of the 1000-for-1000 exchange deal, agreed upon in Türkiye, has been completed.

Today, warriors of our Armed Forces, the National Guard, the State Border Guard Service, and the State Special Transport Service are returning home.… pic.twitter.com/RpixVvQYDJ

