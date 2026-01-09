Κίεβο: Το ρωσικό πλήγμα με υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια - Real.gr

Quantcast
10:45, 09/01/2026
Κίεβο: Το ρωσικό πλήγμα με υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με πύραυλο Ορέσνικ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε υποστηρίξει νωρίτερα σε δήλωσή του ότι το πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμενο αεροσκάφος στα τέλη Δεκεμβρίου σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην εν λόγω κατοικία, στη ρωσική περιφέρεια του Νόβγκοροντ, και σήμερα δήλωσε πως η προσπάθεια της Ρωσίας να δικαιολογήσει το πλήγμα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτό είναι «παράλογη».

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική) είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί επειδή πετάει με ταχύτητα πάνω από δεκαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και πως η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

