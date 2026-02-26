Κιμ Γιονγκ Ουν: Η Βόρεια Κορέα διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ - «Δόλιες» οι χειρονομίες της Νότιας Κορέας - Real.gr

Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να συζητήσει με τις ΗΠΑ, υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα αναγνωρίσει το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της χώρας, διαμήνυσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας απέρριψε ωστόσο τις προσπάθειες της Σεούλ να ξαναρχίσει διάλογος, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος.

Στο προηγούμενο συνέδριο του κόμματος, το 2021, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε χαρακτηρίσει τις ΗΠΑ τον υπ’ αριθμόν ένα «εχθρό» της χώρας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως το τελευταίο διάστημα έκανε μάλλον ευμενείς δηλώσεις γι’ αυτόν, ενώ η θέση του Κιμ μοιάζει να έχει αμβλυνθεί λιγάκι έναντι της Ουάσιγκτον.

Αν η Ουάσιγκτον σεβαστεί «το τρέχον καθεστώς» της Βόρειας Κορέας –της πυρηνικής δύναμης–, όπως έχει οριστεί στο Σύνταγμά της, και «εγκαταλείψει την εχθρική πολιτική της (…) δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τις ΗΠΑ», είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ασία την περασμένη χρονιά, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει «100% ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα, άλλαξε την πάγια θέση των ΗΠΑ για δεκαετίες, αναγνωρίζοντας ότι πλέον η Βόρεια Κορέα είναι «πυρηνική δύναμη κατά κάποιον τρόπο».

Η σεναριολογία περί συνάντησης των ηγετών των δυο χωρών στο περιθώριο της επίσκεψης που προβλέπεται να κάνει ο Τραμπ στην Κίνα (31η Μαρτίου-2η Απριλίου) εντείνεται.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου, οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με σκοπό την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, οι οποίες ήταν άκαρπες.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις από πλευράς Πιονγκγιάνγκ αφήνουν να διαφανεί «πρόθεση να συνεχιστούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να περνούν από τη Νότια Κορέα», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος της πανεπιστημιακής σχολής βορειοκορεατικών μελετών στη Σεούλ.

Όπως και ότι ο Κιμ πλέον «απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση για την αποπυρηνικοποίηση», σύμφωνα με τον Γιανγκ.

Μετά το 9ο συνέδριο του Κόμματος Εργατών, που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διεμήνυσε ακόμη πως η Πιονγκγιάνγκ πλέον σταματά «διά παντός» να θεωρεί τους Νοτιοκορεάτες «συμπατριώτες», χαρακτηρίζοντας «δόλιες» τις συμφιλιωτικές δηλώσεις και χειρονομίες της Σεούλ.

Η Βόρεια Κορέα «δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με τη Νότια Κορέα, την πιο εχθρική οντότητα γι’ αυτή, και αποκλείει διά παντός τη Νότια Κορέα από την κατηγορία των συμπατριωτών», είπε ο βορειοκορεάτης ηγέτης, σύμφωνα με το KCNA.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ καταβάλλει προσπάθειες από τον Ιούνιο που ανέλαβε την εξουσία να ξαναρχίσει διμερής διάλογος, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.

«Ο μόνος τρόπος» η Νότια Κορέα «να ζήσει με ασφάλεια είναι να πάψει να ασχολείται με οτιδήποτε μας αφορά και να μην μας εκνευρίζει όσο δεν μπορεί να ξεφύγει από τις γεωπολιτικές συνθήκες», πιο συγκεκριμένα από το ότι «γειτονεύει μαζί μας», είπε.

Τον περασμένο μήνα, η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προερχόμενο από τη νοτιοκορεατική επικράτεια και απαίτησε λογαριασμό από τη Σεούλ.

Στη Νότια Κορέα διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση της πτήσης.