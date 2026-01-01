Quantcast
Κιμ Γιονγκ Ουν: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εξαίρει τους στρατιωτικούς του που πολεμούν «σε ξένη γη» - Real.gr
Κιμ Γιονγκ Ουν: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εξαίρει τους στρατιωτικούς του που πολεμούν «σε ξένη γη»

12:00, 01/01/2026
Κιμ Γιονγκ Ουν: Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εξαίρει τους στρατιωτικούς του που πολεμούν «σε ξένη γη»

  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιωτικούς του που πολεμούν «σε ξένη γη», εκτελώντας πιστά τις διαταγές της πατρίδας τους, ενώ τους προέτρεψε να δείξουν γενναιότητα.
  • Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 600 αξιωματικούς να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις.
  • Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα προσέφερε στην Πιονγκγιάνγκ οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα κι υδρογονάνθρακες, ενισχύοντας την «ακατανίκητη συμμαχία» με τον «αδελφό ρωσικό λαό».
Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του που αναπτύχθηκαν και πολεμούν σε «ξένη γη» κι αναφέρθηκε στη συμμαχία της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις ένοπλες δυνάμεις που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη από επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Καθώς σε όλη τη χώρα επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους, μου λείπετε ακόμη περισσότερο, καθώς πολεμάτε γενναία σε πεδία μαχών σε ξένη γη, ακόμη κι αυτή τη στιγμή, εκτελώντας πιστά τις διαταγές της πατρίδας σας», ανέφερε ο κ. Κιμ, το μήνυμα του οποίου μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Δείξτε γενναιότητα. Πίσω σας έχετε την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα», πρόσθεσε.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Κατά νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 600 βορειοκορεάτες αξιωματικοί σκοτώθηκαν.

Σε αντάλλαγμα η Μόσχα προσέφερε στην Πιονγκγιάνγκ οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα κι υδρογονάνθρακες, επισημαίνουν αναλυτές.

Στο μήνυμά του, ο βορειοκορεάτης ηγέτης εξήρε τους άνδρες του διότι ενίσχυσαν την «ακατανίκητη συμμαχία» με τον «αδελφό ρωσικό λαό».

