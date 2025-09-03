Κιμ Τζου Ε: Ποια είναι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που θεωρείται πιθανή διάδοχός του - Ηταν μαζί του στην Κίνα - Real.gr

Επισκέψεις σε εργοστάσια ή τελετή παρασημοφόρησης των στρατιωτών: η Τζου Ε, η διακριτική κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που θεωρείται πιθανή διάδοχός του, συνοδεύει τον πατέρα της σε όλες τις μετακινήσεις του, μεταξύ άλλων και στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε σήμερα μια στρατιωτική παρέλαση.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σκιαγραφεί το πορτρέτο της έφηβης, για την οποία λίγα πράγματα είναι γνωστά, αλλά η οποία θα μπορούσε να γίνει η επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας.

Η Τζου Ε εθεάθη δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε μια εκτόξευση πυραύλου.

Όμως ο πρώην σταρ του NBA, ο μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν, ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει μια κόρη.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν του σύστησε τη γυναίκα του και ένα παιδί, λέγοντάς του «να η κόρη μου», στη διάρκεια της επίσκεψης που ο Ρόντμαν είχε πραγματοποιήσει το 2013 στην Πιονγκγιάνγκ.

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ουδέποτε αποκάλυψαν το όνομά της, όμως την έχουν χαρακτηρίσει «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν πως πρόκειται για την Τζου Ε, την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, της πρώτη σταρ του τραγουδιού και πρώτης κυρίας Ρι Σολ Τζου, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες ενηλίκων να υποκλίνονται βαθιά μπροστά της.

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, την βλέπει κανείς να περπατάει αγκαζέ με τον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της.

Η Τζου Ε τραβάει την προσοχή με το στυλ της: φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το «λουκ» του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας».

Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948.

Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ, κυρίως με στόχο να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια ‘είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου’», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο, «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο.

«Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ’ αυτή την πορεία», προσθέτει.

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος.

«Σύμφωνα με μια ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ’ αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν».

«Είναι μια απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.