Κιμ Γιονγκ Ουν: Ξεκάθαρη προειδοποίηση σε ΗΠΑ - Ν. Κορέα οι δοκιμές πυραύλων

Έγιναν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις δύο βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης [τοπική ώρα], στις 05:24 [23:24 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας] και στις 05:36 [23:36], που διένυσαν απόσταση περίπου 450 χιλιομέτρων πριν καταπέσουν στην Ανατολική Θάλασσα, γνωστή και ως Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Επρόκειτο για την τέταρτη δοκιμή πυραύλων μέσα σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες.

North Korea sends missile 'warning' to South Korea and US as tensions risehttps://t.co/63yzbldafJ

?? Kim Jong-Un is shown in state media photos watching the testing of two new tactical guided missiles pic.twitter.com/WeVwh1brps