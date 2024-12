Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ενθουσιασμένη που θα βρεθεί στην Ελλάδα - «Μου αρέσει το ελληνικό φαγητό»

Όπως δήλωσε, σε συνομιλία της με τον ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία και επιφανές μέλος της ομογένειας, Τζον Κατσιματίδη, βασικός στόχος της θα είναι να συνεργαστεί στενά με τους «στενότατους συμμάχους των ΗΠΑ Έλληνες», προκειμένου να φέρει «ανάπτυξη, ευημερία και ειρήνη».

Ο Τζον Κατσιματίδης προέτρεψε την επόμενη εκπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα μας να απολαύσει τη διαμονή της και να εργαστεί, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει πυλώνας σταθερότητας. Η αναφορά του Τζον Κατσιματίδη για την προστασία των ελληνικών νησιών από την Τουρκία βρήκε θερμή αποδοχή από την Γκίλφοϊλ, η οποία υπογράμμισε πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου η Ελλάδα να είναι ισχυρή σε όλα τα επίπεδα.

