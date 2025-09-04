Quantcast
Κίνα: Αντισταθμιστικοί δασμοί έως 78,2% σε οπτικές ίνες από τις ΗΠΑ – Σε ισχύ από σήμερα έως και το 2028 - Real.gr
04:40, 04/09/2025
Η Κίνα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει αντι-ντάμπινγκ δασμούς έως και 78,2% σε ορισμένους τύπους μονοτροπικών οπτικών ινών (single-mode optical fibres) από τις ΗΠΑ, με ισχύ από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένα τις μονοτροπικές οπτικές ίνες με μετατοπισμένο μήκος κύματος αποκοπής (cut-off wavelength-shifted single-mode optical fibers), προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και άλλες εφαρμογές δεδομένων.

Πηγή: Reuters

