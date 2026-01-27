Κίνα: Δηλώνει την υποστήριξή του στην Κούβα απέναντι στις αμερικανικές απειλές - Real.gr

Η Κίνα δεσμεύτηκε σήμερα να παρέχει «υποστήριξη και βοήθεια» στην Κούβα απέναντι στις επανειλημμένες απειλές των ΗΠΑ, καταδικάζοντας τις πιέσεις της Ουάσινγκτον, οι οποίες «υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

«Η Κίνα εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία και αντίθεση στις ενέργειες των ΗΠΑ» όσον αφορά την Κούβα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Προτρέπουμε τις ΗΠΑ […] να σταματήσουν να υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», συνέχισε, καλώντας επίσης την Ουάσινγκτον να «άρει άμεσα τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις κατά της Κούβας».

«Η Κίνα θα συνεχίσει να παρέχει στην Κούβα όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη και βοήθεια», κατέληξε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τάχθηκε το Σάββατο υπέρ της στρατιωτικής προετοιμασίας της χώρας ως μέσο αποτροπής απέναντι σε ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ, ύστερα από απειλές της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές απέναντι στην Κούβα μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, του βασικού συμμάχου της Αβάνας και βασικού προμηθευτή της ενέργειας.

Τριάντα δύο Κουβανοί στρατιωτικοί, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν μέλη της ομάδας που ήταν επιφορτισμένη με την ασφάλεια του Μαδούρο, σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε την Κούβα να δεχθεί «προτού να είναι πολύ αργά» μια «συμφωνία», τη φύση της οποίας δεν διευκρίνισε. «Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα με προορισμό την Κούβα – μηδέν!», τόνισε.

Το Politico μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ναυτικού αποκλεισμού για να βάλει τέλος σε όλες τις εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην υπόθεση.

