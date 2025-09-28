Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Μειώνει τη διαδρομή από δύο ώρες στα… δύο λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Κίνα: Δόθηκε στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Μειώνει τη διαδρομή από δύο ώρες στα… δύο λεπτά – ΒΙΝΤΕΟ

15:30, 28/09/2025
Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία στην Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώνοντας ένα μηχανικό κατόρθωμα που διήρκεσε τρία χρόνια.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα, υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan. Έχει μήκος 2.890 μέτρων και αποτελεί την ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο.

Κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας μέσα σε τρία χρόνια και δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία.

Η κατασκευή της έγινε πάνω από ένα φαράγγι και ο στόχος της γέφυρας είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Με μήκος 2.890 μέτρων και εκτεινόμενη πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης», αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο. Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.

 

