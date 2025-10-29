Quantcast
Κίνα: Eπιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Σι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ αύριο στη Νότια Κορέα - Real.gr
real player

Κίνα: Eπιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Σι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ αύριο στη Νότια Κορέα

10:15, 29/10/2025
Κίνα: Eπιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Σι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ αύριο στη Νότια Κορέα

Η Κίνα επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις δύο δυνάμεις.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν συνομιλίες “για τις διμερείς σχέσεις και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος”, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Κίνα δεν είχε μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή της συνάντησης αυτής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved