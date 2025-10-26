Quantcast
Κίνα: Εστιατόριο πλημμύρισε με ψάρια μετά την έκρηξη ενυδρείου - BINTEO - Real.gr
08:53, 26/10/2025
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε εστιατόριο της Φουτσόου, στην επαρχία Φουτζιάν, όταν το ενυδρείο του καταστήματος έσπασε ξαφνικά, πλημμυρίζοντας την αίθουσα με δεκάδες ζωντανά ψάρια.

Το πρωτοφανές γεγονός εκτυλίχθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν το καινούργιο ενυδρείο που είχε εγκατασταθεί πρόσφατα στο εστιατόριο θαλασσινών με πέτρινα δοχεία, υπέστη σοβαρή ζημιά, στέλνοντας τεράστιες ποσότητες νερού και φυσικά ψάρια να κατακλύσουν την αίθουσα του εστιατορίου. Εργαζόμενοι στην κουζίνα δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, ενώ πελάτες που βρισκόντουσαν μέσα στο κατάστημα έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τα ψάρια να κολυμπούν γύρω τους.

Η σκηνή, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει ψάρια να κολυμπούν μέσα στην αίθουσα, ενώ οι πελάτες πανικόβλητοι φωνάζουν και οι υπάλληλοι προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

 

Το βίντεο του περιστατικού γρήγορα έγινε viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά την «υψηλή ταχύτητα εξυπηρέτησης» του εστιατορίου, κάνοντας αστεία αναφορά στην ξαφνική πλημμύρα και τα ψάρια που άρχισαν να κολυμπούν γύρω από τους πελάτες.

Το ατύχημα προκάλεσε σοκ στους θαμώνες του εστιατορίου, ωστόσο, ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

