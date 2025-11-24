Κίνα-ΗΠΑ: Τηλεφωνική συνδιάλεξη Σι με Τραμπ - Real.gr

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua.

Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να «διατηρήσουν τη δυναμική στις σχέσεις τους» μετά τη συνάντησή τους τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα και «υπογράμμισε ότι η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα αποτελεί σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης», σύμφωνα με το Xinhua.

H Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν και δεν έχει απορρίψει την επιλογή μιας ένοπλης εισβολής στη νήσο, στην οποία ασκεί σθεναρή στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική πίεση.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πολέμησαν κάποτε η μία στο πλευρό της άλλης εναντίον του φασισμού και του μιλιταρισμού και θα έπρεπε τώρα να εργαστούν από κοινού για να διασφαλίσουν τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ο Σι, σύμφωνα με το Xinhua.

Οι Τραμπ και Σι συναντήθηκαν για πρώτη φορά από το 2019 τον Οκτώβριο, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, με τις συνομιλίες τους να πραγματοποιούνται με φόντο τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Η μάχη μεταξύ των δύο μεγάλων παγκόσμιων οικονομιών, που περιλαμβάνει τα πάντα, από τις σπάνιες γαίες έως τη σόγια και τους τελωνειακούς δασμούς συντάραξε τις αγορές και διατάραξε τους διαύλους εφοδιασμού για μήνες.

Ο Σι είπε επίσης στον Τραμπ πως η «επιτυχημένη» συνάντηση του Μπουσάν συνέβαλε στο «να δημιουργηθεί μια δυναμική στη διαρκή κίνηση του γιγαντιαίου πλοίου των κινεζο-αμερικανικών σχέσεων», μετέδωσε το Νέο Κίνα.

«Μετά τη συνάντηση του Μπουσάν, οι σινο-αμερικανικές σχέσεις στο σύνολό τους παρέμειναν σταθερές και συνεχίζουν να βελτιώνονται, γεγονός που χαιρετίζουν οι δύο χώρες και η διεθνής κοινότητα», συμπλήρωσε ο Σι.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τη συνομιλία Τραμπ και Σι, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Τα γεγονότα δείχνουν ξανά ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση πληγώνει και τις δύο», είπε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη, απευθύνοντας έκκληση σε όλες τις πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ