Κίνα: «Καμπή» στις διμερείς σχέσεις η επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού - Real.gr

Ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα ότι η επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Πεκίνο ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ σηματοδοτεί μια «καμπή» στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα από ένα μακρύ κεφάλαιο εντάσεων.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος έφθασε στην Κίνα για να συγκεκριμενοποιήσει αυτή την προσέγγιση, ελπίζει επίσης να δώσει ώθηση στο εμπόριο με έναν εταίρο που δέχεται κι αυτός, όπως και ο Καναδάς, πιέσεις από τις ΗΠΑ. Πρόκειται να συναντήσει μέσα στην ημέρα υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ασιατικού γίγαντα.

Είναι η πρώτη επίσκεψη ενός επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στο Πεκίνο έπειτα από εκείνη, το Δεκέμβριο 2017, του Τζάστιν Τριντό, τον οποίο ο Κάρνεϊ διαδέχθηκε το Μάρτιο 2025.

Πρόκειται για μια «καμπή» και μια «συμβολική στιγμή για τις διμερείς σχέσεις», δήλωσε σήμερα ο Ουάνγκ Γι στη διάρκεια συνάντησής του με την καναδή ομόλογό του Ανίτα Άναντ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της κινεζικής διπλωματίας.

«Οι ηγέτες των δύο χωρών θα έχουν συνομιλίες και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό θα ανοίξει νέες προοπτικές για τις διμερείς σχέσεις», δήλωσε ο Ουάνγκ.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος έφθασε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην Κίνα, πρόκειται να έχει το απόγευμα συνομιλίες στο Μέγαρο του Λαού με τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής του κοινοβουλίου και τρίτου στην κυβερνητική ιεραρχία Ζάο Λέζι και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ. Αύριο, Παρασκευή, θα συναντηθεί και θα γευματίσει με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Πρόκειται για τις πρώτες επίσημες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από το 2017. Ο Σι Τζινπίνγκ είχε τότε προσκαλέσει τον Μαρκ Κάρνεϊ στην Κίνα.

Οι σινοκαναδικές σχέσεις είχαν επίδεινωθεί σημαντικά το 2018 με τη σύλληψη από τις καναδικές αρχές, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, ενός αξιωματούχου της γιγάντιας κινεζικής εταιρείας Huawei, την οποία ακολούθησε η φυλάκιση στην Κίνα δύο καναδών πολιτών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν από το Πεκίνο για κατασκοπεία.

Η Κίνα είχε εξάλλου κατηγορηθεί για ανάμιξη στις καναδικές εκλογές.

Από το καλοκαίρι του 2024, η Οτάβα και το Πεκίνο συγκρούονται στο εμπορικό μέτωπο: επιπρόσθετοι καναδικοί δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και τον κινεζικό χάλυβα, και κινεζικά αντίποινα σε καναδικά αγροτικά προϊόντα.

Ο Κάρνεϊ μεταβαίνει στην Κίνα για να επιδιώξει προόδους στα ζητήματα αυτά.