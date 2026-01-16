Κίνα – Καναδάς: Νέα στρατηγική εταιρική σχέση μετά από χρόνια εντάσεων - Real.gr

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι εξήραν σήμερα στο Πεκίνο την αρχή νέας εταιρικής σχέσης, έπειτα από χρόνια εντάσεων μεταξύ των δυο κρατών, που σήμερα ωστόσο υφίστανται πιέσεις από τις ΗΠΑ.

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που προχωράμε μπροστά με τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση μας», είπε ο κ. Κάρνι στην αρχή της συνάντησής του με τον κ. Σι, την κορύφωση της πρώτης επίσκεψης επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στο Πεκίνο έπειτα από οκτώ χρόνια.

Ο οικοδεσπότης του στο Παλάτι του Λαού μίλησε για το «νέο κεφάλαιο» που άνοιξε τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Οι συνομιλίες εκείνες, που είχαν χαρακτηριστεί την εποχή σημείο «καμπής» από τον πρωθυπουργό Κάρνι, άνοιξαν τον δρόμο για την αναθέρμανση που αποκρυσταλλώνεται αυτή την εβδομάδα στην Κίνα. Ο κ. Σι είχε τότε προσκαλέσει τον κ. Κάρνι να επισκεφθεί το Πεκίνο.

Έκτοτε οι επαφές ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις για να αποκατασταθεί και να αποκτήσει νέα ώθηση «η συνεργασία σε διάφορους τομείς» έφεραν «θετικά αποτελέσματα», συνόψισε σήμερα ο κ. Σι, δηλώνοντας επίσης «ευτυχής» για αυτό.

Ο κ. Κάρνι, που έφθασε το βράδυ της Τετάρτης και αναμένεται να βρίσκεται στη χώρα ως αύριο Σάββατο, κάνει την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στην Κίνα έπειτα από εκείνη του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό το 2017. Σκοπός της επίσκεψης είναι να γυρίσει τη σελίδα των πολυετών εντάσεων και να τονώσει το διμερές εμπόριο.

Κράμβη και κατασκοπεία

Οι σινοκαναδικές σχέσεις εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης το 2018, όταν είχε συλληφθεί από τις καναδικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, κορυφαίο στέλεχος–και κόρη του ιδρυτή–της Huawei, που ακολουθήθηκε από τις φυλακίσεις δυο Καναδών από τις κινεζικές αρχές, που τους κατηγόρησαν για κατασκοπεία.

Από το καλοκαίρι του 2024, η Οτάβα και το Πεκίνο συγκρούονται στο πεδίο του εμπορίου: καναδικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τον κινεζικό χάλυβα και σε αντίποινα κινεζικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί σε αγροτικά προϊόντα, ανάμεσά τους την κράμβη, είδος λάχανου, ελαιούχο φυτό που χρησιμοποιείται τόσο για τη διατροφή όσο και για την παραγωγή βιοκαυσίμων, των οποίων ο Καναδάς είναι από τους σημαντικότερους παραγωγούς παγκοσμίως.

Ο καναδός πρωθυπουργός πήγε στην Κίνα με σκοπό να εξασφαλιστεί πρόοδος στα ζητήματα αυτά, χωρίς κατ’ ανάγκη να αποστρέφει το βλέμμα από τα ζητήματα για τα οποία οι δυο πλευρές διαφωνούν ανοικτά, πάντως χωρίς να επιδιώκει την αναγκαστική επίλυσή τους.

Ο κ. Κάρνι ελπίζει ακόμη να γίνει πραγματικότητα η ευχή του ο Καναδάς να διπλασιάσει τις εξαγωγές του σε άλλες χώρες, εκτός των ΗΠΑ, ως το 2035, ώστε να μειωθεί σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον η εξάρτησή του από τον νότιο γείτονά του.

Η Κίνα και ο Καναδάς έχουν ακόμη κοινό στοιχείο πως υφίστανται τις συνέπειες της επιθετικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου ο ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

«Ιστορικές πρόοδοι»

Η νέα εταιρική σχέση της Οτάβας και του Πεκίνου θα συμβάλλει στη «βελτίωση του συστήματος πολυμερούς συνεργασίας», το οποίο «αντιμετώπισε σκληρή δοκιμασία τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Κάρνι κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον κ. Σι.

«Επικεντρωνόμαστε στα πεδία στα οποία μπορούμε να καταγράψουμε ιστορικές προόδους: στη γεωργία, στην ενέργεια και στα χρηματοοικονομικά. Εκεί μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα ταχύτερα αποτελέσματα» πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη κατά τρόπο λογικό και σταθερό των σινοκαναδικών σχέσεων εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα των δυο χωρών μας και συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Σι.

Η Κίνα είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εταίρος του Καναδά, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Ο όγκος των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ του Καναδά της Κίνας ανήλθε στα 89,62 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια το 2025, με την κινεζική πλευρά να καταγράφει πλεόνασμα 6 δισεκ. και πλέον, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Τετάρτη από την κινεζική πλευρά. Ενώ οι εξαγωγές της Κίνας στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, αντιθέτως οι καναδικές εξαγωγές στην κινεζική αγορά μειώθηκαν κατά 10,4%.