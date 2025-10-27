Κίνα: Καθελκύστηκε το μεγαλύτερο ηλεκτρoκίνητο πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην - Real.gr

Quantcast
Κίνα: Καθελκύστηκε το μεγαλύτερο ηλεκτρoκίνητο πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην
10:00, 27/10/2025
Το μεγαλύτερο κινεζικό ηλεκτροκίνητο πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην με το όνομα Gezhouba καθελκύστηκε στις 23 Οκτωβρίου στην πόλη Γιτσάνγκ στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο οικολογικό και τεχνολογικά εξελιγμένο ναυπηγικό τομέα της χώρας.

Το μήκος του πλοίου προσεγγίζει τα 130 μέτρα, ενώ η μέγιστη μεταφορική ικανότητά του ξεπερνάει τους 13.000 τόνους. Το Gezhouba φέρει 12 ενεργειακές μονάδες μπαταριών λιθίου, με την διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ να φτάνει τις 24.000 κιλοβατώρες.

Η κατασκευή του πλοίου επιτρέπει την ταχεία αλλαγή των μπαταριών, με αυτονομία ταξιδιού 500 χιλιομέτρων.

 

Το Gezhouba διαθέτει ένα τεχνολογικά εξελιγμένο σύστημα ελέγχου, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως πλοήγησή του, αλλά και τον αυτοματοποιημένο ελλιμενισμό του, ενώ ενσωματώνει ένα πολυκάναλο σύστημα δικτύων επικοινωνίας.

 

 

