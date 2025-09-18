Κίνα: Ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι» ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο - Real.gr

Quantcast
Κίνα: Ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι» ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο

10:45, 18/09/2025
Η Κίνα προειδοποίησε κατά της ανάμιξης στις υποθέσεις της και περαιτέρω διενέξεων εν μέσω περιφερειακών συγκρούσεων.

«Ο κόσμος σήμερα βρίσκεται σε άλλο ένα σταυροδρόμι: ειρήνη ή πόλεμος, διάλογος ή σύγκρουση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ντονγκ Τζουν κατά την έναρξη του Φόρουμ Σιανγκσάν σήμερα στο Πεκίνο.

Η Ταϊβάν είναι αναμφισβήτητα μέρος της Κίνας, δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (σ.σ.: οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις) είναι μια ισχυρή δύναμη ικανή να υπερασπιστεί την «επανένωση».

Το Πεκίνο ουδέποτε θα επιτρέψει να επιτύχουν οι απόπειρες της Ταϊβάν για ανεξαρτησία, δήλωσε ο Ντονγκ. Είναι προετοιμασμένο για να κάνει να αποτύχει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε «εξωτερική στρατιωτική ανάμιξη», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Αναφορικά με τις διενέξεις, κυρίως με τις Φιλιππίνες, σχετικά με πλούσιες σε φυσικούς πόρους περιοχές στη Νότια Σινική Θάλασσα, ο Ντονγκ υπογράμμισε πως η Κίνα θα προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία της, καθώς και τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιδίωξη της απόλυτης στρατιωτικής υπεροχής και η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία «η ισχύς δημιουργεί δίκαιο» θα οδηγήσουν τελικά στο «νόμο της ζούγκλας».

Το Φόρουμ Σιανγκσάν θεωρείται η απάντηση της Κίνας στη διεθνώς γνωστή διάσκεψη ασφαλείας «Διάλογος Σάνγκρι-Λα», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Σιγκαπούρη.

Οι δυτικές χώρες στέλνουν συνήθως μόνο χαμηλού επιπέδου αντιπροσώπους στο Φόρουμ Σιανγκσάν – η Γερμανία και οι ΗΠΑ έστειλαν τους στρατιωτικούς ακολούθους των πρεσβειών τους. Από την πλευρά της, η Κίνα έστειλε φέτος στη Σιγκαπούρη μόνο μια χαμηλού επιπέδου αντιπροσωπεία, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Ντονγκ και του αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πεκίνο, αντιπρόσωποι από περισσότερες από 100 χώρες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο φόρουμ.

