Κίνα: Παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ιατρικής διάσωσης C909 - Real.gr

Το πρώτο κινεζικό αεροσκάφος ιατρικής διάσωσης C909 παραδόθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στην πόλη Τσεντσόου, που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χενάν στην κεντρική Κίνα.

Το αεροσκάφος παραδόθηκε στην αεροπορική εταιρία China Flying-Dragon General Aviation Co., Ltd., σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην πορεία ανάπτυξης του αναφερόμενου αεροσκάφους που κατασκευάζεται στην Κίνα.

Η έκδοση ιατρικής διάσωσης του αεροσκάφους C909 έχει μέγιστη ικανότητα μεταφοράς φορτίου 10 τόνων με ακτίνα δράσης 3.700 χιλιομέτρων, ενώ μπορεί να επιχειρεί από αεροδρόμια με μεγάλα υψόμετρα. Το αεροσκάφος μπορεί επίσης να πετάξει σε διαφορετικές διαμορφώσεις για τη μεταφορά ιατρικών ομάδων, για την παροχή βοήθειας σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και για τη μεταφορά ασθενών, σύμφωνα με την εταιρία Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd., που το αναπτύσσει.

Η Flying Dragon είναι η πρώτη τοπική αεροπορική εταιρία γενικής αεροπορίας που έχει πάρει έγκριση από την Κινεζική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πραγματοποιεί πτήσεις διάσωσης, πτήσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος, πτήσεις εναέριας φωτογράφησης, αλλά και επιβατικές πτήσεις κοντινών αποστάσεων.