Κίνα: Παραδόθηκε το πρώτο πλοίο τεχνολογίας παγκοσμίως που παράγει πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια - Real.gr

Η πρώτη παγκοσμίως πλωτή μονάδα παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης πετρελαίου (FPSO) με δυνατότητα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα παραδόθηκε τη Δευτέρα στη Σανγκάη, σύμφωνα με δημοσίευμα της κρατικής εφημερίδας Xinmin Evening News.

Το AGOGO FPSO έχει μήκος 333 μέτρων και πλάτος 60 μέτρων με δυνατότητα ημερήσιας παραγωγής 120.000 βαρελιών αργού πετρελαίου, αλλά και ικανότητα αποθήκευσης 1,6 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου.

Το πλοίο δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την πλεύση του και κατά την παραγωγή του πετρελαίου, ενώ χρησιμοποιεί την παραγόμενη θερμική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι το AGOGO FPSO προστατεύει το περιβάλλον και εξοικονομεί ενέργεια, ενώ παράγει πετρέλαιο.

The world’s first floating production storage and offloading (FPSO) vessel with a carbon capture and storage facility was delivered in Shanghai on Monday. pic.twitter.com/B14rDVOnvF

— China Xinhua News (@XHNews) March 5, 2025