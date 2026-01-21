Κίνα: Στηρίζουμε ένα διεθνές σύστημα με τον ΟΗΕ «στο επίκεντρο» - Real.gr

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι υπερασπίζεται το διεθνές σύστημα «με επίκεντρο» τον ΟΗΕ, αφού χθες Τρίτη είχε επισημάνει ότι έλαβε πρόσκληση να συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να ανταγωνιστεί με καμία χώρα για να αυξήσει την επιρροή της.

Το Πεκίνο είχε ανακοινώσει χθες ότι έλαβε πρόσκληση από τις ΗΠΑ να συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο σύμφωνα με τη «χάρτα» του, όπως αυτή έχει παρουσιαστεί, θα εργάζεται για την επίλυση κρίσεων σε όλο τον κόσμο, γεγονός που ώθησε πολλούς να θεωρήσουν ότι έχει στόχο να αποτελέσει εναλλακτική στον ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Γκούο Τζιακούν δεν απάντησε σήμερα αν το Πεκίνο θα αποδεχθεί την πρόσκληση του Τραμπ.

Όμως τόνισε ότι «όποιες κι αν είναι οι αλλαγές στη διεθνή κατάσταση, η Κίνα υπερασπίζεται σθεναρά το διεθνές σύστημα με τον ΟΗΕ στο επίκεντρό του, τη διεθνή τάξη που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τους θεμελιώδεις κανόνες των διεθνών σχέσεων, οι οποίοι εδράζονται στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπερασπίζεται παραδοσιακά το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, αν και ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις.

Στο μεταξύ ο Γκούο απέρριψε τις εικασίες ότι το Πεκίνο ανταγωνίζεται με τη Δύση για να επεκτείνει την επιρροή του, εν μέσω των προσπαθειών των ΗΠΑ να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία, ένα γεγονός που κινδυνεύει να αναδιαμορφώσει τη δυναμική της διατλαντικής σχέσης.

Οι φιλοδοξίες του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία έχουν αναστατώσει τις υπόλοιπες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ωθώντας τις ευρωπαϊκές χώρες να ξανασκεφτούν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά τους.

Όταν ρωτήθηκε αν το Πεκίνο αντιμετωπίζει θετικά το «χάος» που έχει δημιουργηθεί με αφορμή τη Γροιλανδία, ο Γκούο απάντησε «δεν έχουμε καμία πρόθεση να ανταγωνιστούμε με καμία χώρα για την επιρροή και δεν θα το πράξουμε ποτέ».

«Έχουμε φιλικές συναλλαγές με όλες τις χώρες στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της ισότητας και παραμένουμε δεσμευμένοι να είμαστε μια θετική, σταθεροποιητική και εποικοδομητική δύναμη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο αυτή την εβδομάδα δεν έλειψαν οι προτροπές στα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης προς την Ευρώπη να επανεξετάσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ, ενώ παραμέρισε τη συνεργασία με εταίρους όπως η Κίνα και η Ρωσία, ανέφερε σε άρθρο γνώμης η εφημερίδα Global Times του Κομμουνιστικού Κόμματος.

«Η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να εξετάσει τη φύση των διατλαντικών σχέσεων και να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ ως πυλώνα υποστήριξης της ασφάλειάς της», εκτιμούσε άρθρο γνώμης στην κρατική εφημερίδα China Daily.

Η κρίση με τη Γροιλανδία αποτελεί μήνυμα για την Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και να διαφοροποιήσει τους εταίρους της, πρόσθετε.

«Κάνοντάς το αυτό η Ευρώπη μπορεί να διασφαλίσει ότι το μέλλον της δεν θα ορίζεται από τις διαταγές ενός νταή αλλά αντίθετα θα διαμορφώνεται από τα κοινά της συμφέροντα», κατέληγε το άρθρο.