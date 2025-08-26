Κίνα: «Συγκλονισμένη» από τα ισραηλινά πλήγματα σε νοσοκομείο - Real.gr

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι έχει "συγκλονιστεί" από τα ισραηλινά πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι χθες, Δευτέρα, στον παλαιστινιακό θύλακα, μεταξύ των οποίων 5 δημοσιογράφοι.

“Είμαστε συγκλονισμένοι και καταδικάζουμε το γεγονός ότι άλλη μια φορά, δυστυχώς, μέλη ιατρικού προσωπικού και δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη σύγκρουση”, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

“Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την κατάσταση στη Γάζα”, σημείωσε στη διάρκεια καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

“Το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, να συνάψει το συντομότερο δυνατό πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποκαταστήσει πλήρως την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση μεγαλύτερης έκτασης και να εργαστεί για την άμβλυνση των εντάσεων το ταχύτερο δυνατό”, πρόσθεσε.

“Αντιτιθέμεθα και καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βλάπτουν τους άμαχους πληθυσμούς, προκαλούν ζημιές στις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά των δημοσιογράφων”, κατέληξε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για “τραγική ατυχία” μετά τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν 5 δημοσιογράφοι. Ο ΟΗΕ και πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, καταδίκασαν τα πλήγματα αυτά.