Κίνα: Συλλήψεις δημοσιογράφων που αποκάλυψαν διαφθορά τοπικού αξιωματούχου – Καταδίκη από τους RSF - Real.gr

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) καταδίκασαν σήμερα τη σύλληψη δύο ανεξάρτητων Κινέζων δημοσιογράφων, ένας εκ των οποίων είναι γνωστός ερευνητής ρεπόρτερ, αφού δημοσίευσαν άρθρο στο οποίο αναφέρονταν στη διαφθορά ενός τοπικού αξιωματούχου στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση επεσήμανε ότι οι δημοσιογράφοι Γου Γινγκζιάο και Λιου Χου, ο οποίος έγινε γνωστός πριν περισσότερο από μία δεκαετία όταν αποκάλυψε τη διαφθορά υψηλόβαθμων προσώπων στην Κίνα, συνελήφθησαν την Κυριακή στην επαρχία Σετσουάν.

Η αστυνομία της Τσενγκντού, πρωτεύουσας της Σετσουάν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος ενός 50χρονου άνδρα με το όνομα Λιου, ενός 34χρονου άνδρα με το όνομα Γου και άλλων οι οποίοι φέρονται να «διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες» και να επιδόθηκαν σε «παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Αν και οι κινεζικές αρχές δεν ανέφεραν τα πλήρη ονόματά τους, πολλά κινεζικά μέσα ενημέρωσης και οι RSF επεσήμαναν ότι πρόκειται για τους Λιου Χου και Γου Γινγκζιάο.

Οι αστυνομικές αρχές της Τσενγκντού δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αφού στις 29 Ιανουαρίου οι δύο δημοσιογράφοι δημοσίευσαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης WeChat έρευνα στην οποία κατηγορούσαν για διαφθορά τον Που Φαγιού, γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος στην κομητεία Πουζιάνγκ της επαρχίας Σετσουάν.

Έκτοτε η έρευνα έχει διαγραφεί από το WeChat.

Ο Λιου εργαζόταν ως ερευνητής δημοσιογράφος στην εφημερίδα New Express. Συνελήφθη το 2013 από την αστυνομία του Πεκίνου αφού οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι «κατασκεύαζε και διέδιδε φήμες». Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 364 ημέρες υπό κράτηση, σύμφωνα με τους RSF.

Η Αλεξάντρα Μπιελακόφσκα, αρμόδια των RSF για την περιοχή Ασίας- Ειρηνικού, δήλωσε ότι η σύλληψη των δύο δημοσιογράφων υπογραμμίζει «το περιοριστικό και εχθρικό» περιβάλλον για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Κίνα.

«Ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση στο κινεζικό καθεστώς αντί να ακολουθεί τον δρόμο της εξομάλυνσης των σχέσεων, ο οποίος απλώς διευκολύνει την περαιτέρω καταστολή και επιτρέπει στις αρχές να συνεχίσουν να στοχοθετούν αξιόπιστους δημοσιογράφους», τόνισε.

Ηγέτες πολλών χωρών – από τη Νότια Κορέα, ως τον Καναδά, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία—πραγματοποίησαν τους τελευταίους μήνες επίσημες επισκέψεις στην Κίνα με στόχο την βελτίωση των σχέσεων με το Πεκίνο εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Η Κίνα βρέθηκε στην 178η θέση μεταξύ 180 χωρών στην κατάταξη των RSF για την ελευθερία του Τύπου το 2025. Η ΜΚΟ επισημαίνει ότι η Κίνα είναι η χώρα που φυλακίζει τους περισσότερους δημοσιογράφους.