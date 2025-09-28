Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή στον πρώην υπουργό Γεωργίας για δωροληψία - Real.gr

Ο Τανγκ Ρεντζιάν, ο πρώην υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων της Κίνας, καταδικάστηκε σήμερα σε θάνατο με αναστολή για δωροληψία από ένα δικαστήριο στην επαρχία Τζιλίν, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Τανγκ έλαβε δωροδοκήματα, μεταξύ άλλων χρήματα και ακίνητα, αξίας άνω των 268 εκατομμυρίων γουάν (37,6 εκατομμύρια δολάρια) σε διάφορες θέσεις που ανέλαβε από το 2007 έως το 2024, αναφέρει το Xinhua.

Το δικαστήριο της Τσανγκτσούν ανέστειλε την θανατική ποινή του για δύο χρόνια, σημειώνοντας πως ο ίδιος ομολόγησε τα εγκλήματά του.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας απέβαλε τον Τανγκ τον Νοέμβριο του 2024, έξι μήνες αφού βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας από την επιτροπή κατά της διαφθοράς και απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Η έρευνα σε βάρος του Τανγκ ακολούθησε ανάλογες έρευνες σε βάρος του υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού και του προκατόχου του Γουέι Φενγκχέ.

Ο Τανγκ διετέλεσε κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Γκανσού από το 2017 έως το 2020 προτού αναλάβει καθήκοντα υπουργού Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων.

Τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως η διαφθορά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και παραμένει σε άνοδο.