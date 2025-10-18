Quantcast
Κίνα: Το Πεκίνο τάσσεται υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον «το συντομότερο δυνατό» - Real.gr
07:15, 18/10/2025
Η Κίνα τάσσεται υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ "το συντομότερο δυνατό", καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να αποφύγουν νέα κλιμάκωση όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Η ανακοίνωση αυτή έπεται βιντεοδιάσκεψης ανάμεσα στον βασικό διαπραγματευτή της Κίνας για το εμπόριο, τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, και τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία υπήρξαν “ειλικρινείς, σε βάθος και εποικοδομητικές” συνομιλίες, διευκρίνισε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά μία βαθμίδα εδώ και μία εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση από το Πεκίνο ενίσχυσης των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις απαραίτητες τεχνολογίες για τη διύλισή τους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ότι θα συναντήσει τον Χε Λιφένγκ την επόμενη εβδομάδα για να προετοιμάσουν νέες διαπραγματεύσεις.

Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να παίζει το χαρτί της αποκλιμάκωσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εκ νέου έτοιμος να συναντήσει προσεχώς τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

