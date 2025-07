Κίνα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από τις ισχυρές βροχές στο Πεκίνο, πάνω από 80.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Real.gr

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 80.000 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν την κινεζική πρωτεύουσα, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Η πιο πρόσφατη σειρά σφοδρών καταιγίδων στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους ως τα μεσάνυχτα» χθες Δευτέρα, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο κέντρο του δήμου της μεγαλούπολης αρμόδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Αυτή τη στιγμή «συνολικά 80.322 πολίτες εκτοπίστηκαν» εξαιτίας των πλημμυρών, ανέφερε από την πλευρά της μέσω WeChat η τοπική εφημερίδα Ημερησία του Πεκίνου.

🚨 Once again, relentless rain has slammed parts of China. This time in Wuqi County, Yan’an, Shaanxi Province, the area was hit with 251 mm of rain in just 12 hours, triggering the biggest flood on the Beiluo River since 1994. pic.twitter.com/Y2glYQYObO

