Κίνα: Τρεις νεκροί και 60 τραυματίστηκαν σε βύθιση δύο σκαφών που μετέφεραν τουρίστες - Real.gr

Διασώστες εξακολουθούσαν να αναζητούν 14 άτομα.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν σε ναυάγιο δύο σκαφών που μετέφεραν τουρίστες σε ποτάμι στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Περίπου 70 άνθρωποι έπεσαν στο ποτάμι όταν τα δύο σκάφη ανατράπηκαν σε ποτάμι στην πόλη Τσιανσί, στην επαρχία Γκουίζου, τόνισαν τοπικές αρχές στο Xinhua.

Two passenger boats capsized in Liuchong river of Qianxi City, Southwest China’s Guizhou Province, on Sunday afternoon, according to local authorities, the Xinhua News Agency reported.

The accident has left three dead, 60 people hospitalized for treatment, and 14 others still… pic.twitter.com/LCFeOxcrSi

