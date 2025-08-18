Quantcast
Κίνα: Yπέρ μίας συμφωνίας για την Ουκρανία - Real.gr
real player

Κίνα: Yπέρ μίας συμφωνίας για την Ουκρανία

15:00, 18/08/2025
Κίνα: Yπέρ μίας συμφωνίας για την Ουκρανία

Η Κίνα ελπίζει σε μία συμφωνία «αποδεκτή από όλες τις πλευρές» για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εν όψει της συνάντησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές και όλοι οι παράγοντες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες την κατάλληλη στιγμή και θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία δίκαιη, βιώσιμη, δεσμευτική και αποδεκτή για όλες τις πλευρές μόλις γίνει δυνατόν», είπε η Μάο Νινγκ.

Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε η εκπρόσωπος σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved