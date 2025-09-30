Κίνα: Υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Γάζα - Real.gr

Η Κίνα «χαιρετίζει και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στη διάλυση των εντάσεων ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να θέσουν σε εφαρμογή σχολαστικά όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, να καταλήξουν αμέσως σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να απελευθερώσουν όλους τους ανθρώπους που κρατούνται και να αμβλύνουν το συντομότερο δυνατό την ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν σε καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επίσης επαναβεβαίωσε την κινεζική υποστήριξη σε μια λύση δύο κρατών.