Κίνα: 15 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - ΒΙΝΤΕΟ

Οι βροχοπτώσεις «σκότωσαν 15 ανθρώπους και προκάλεσαν την εξαφάνιση τεσσάρων άλλων στην πόλη Τσονγκίνγκ στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας», σύμφωνα με απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Χθες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Κίνας προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο καταστροφών λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν μεγάλο μέρος της κεντρικής και νοτιοδυτικής χώρας, την ώρα που στον βορρά καταγράφονται ρεκόρ ζέστης.

#China#Floods in Guzhang, Hunan and Baojing. Rescue work is currently underway.#WeatherUpdate#Weatherpic.twitter.com/5eW4cdVqLh