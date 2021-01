Κίνα: Αγωνία για τους 22 εργάτες που παραμένουν παγιδευμένοι σε χρυσωρυχείο από τις 10 Ιανουαρίου - Τα σωστικά συνεργεία θα χρειαστούν ακόμη 15 μέρες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ένας μεταλλωρύχος υπέκυψε αυτήν την εβδομάδα στα τραύματα που είχε υποστεί, ενώ 10 βρίσκονται παγιδευμένοι σε βάθος περίπου 580 μέτρων και έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία. Οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει ωστόσο να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους 11 εργάτες που βρίσκονταν στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη και αγνοείται η τύχη τους.

It has been over 10 days since the Hushan mine blast in China. At least 22 workers were trapped underground.

While 1 of them has died after being in a coma for few days, the fate of 10 others remains unknown. The rescue efforts are underway. Mohammed Saleh tells you more pic.twitter.com/EVlcDomRQf