Κίνα: Απογειώθηκε το επανδρωμένο με τρεις αστροναύτες διαστημόπλοιο Shenzhou-12 - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Οι τρεις αστροναύτες θα παραμείνουν για τρεις μήνες στον υπό κατασκευή κινεζικό διαστημικό σταθμό, το πιο μακρό χρονικό διάστημα που έχει παραμείνει οποιοσδήποτε κινέζος αστροναύτης σε χαμηλή τροχιά. Θα διαμείνουν στο Τιανχέ («Ουράνια αρμονία»), το μοναδικό τμήμα του διαστημικού σταθμού που είναι ήδη επιχειρησιακό αφού τέθηκε σε χαμηλή τροχιά στα τέλη Απριλίου (σε ύψος 350-390 χιλιομέτρων).

VIDEO: Chinese rocket blasts off carrying crew to new space station

The first astronauts for China's new space station blast off for the country's longest crewed mission to date, a major step in establishing Beijing as a leading space power pic.twitter.com/3U7je4D2ju