Κίνα: Διαδηλώσεις κατά του lockdown και της πολιτικής «μηδενικών κρουσμάτων» του Σι Τζινπίνγκ

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωναν το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα, στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, διαμαρτυρόμενοι για τους υγειονομικούς περιορισμούς, σχεδόν τρία χρόνια αφότου εντοπίστηκε στην πόλη αυτή το πρώτο κρούσμα της Covid-19 παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδίδονταν απευθείας σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης. Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε στην Ουχάν το πρώτο κρούσμα του νέου κορωνοϊού.

NOW - People tear down barricades in #Wuhan. Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China.pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q — Disclose.tv (@disclosetv) November 27, 2022

Παρόμοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες κινεζικές πόλεις.

Protests against the Chinese government and its lockdown policies today also erupted in Wuhan. We have come full-circle. pic.twitter.com/SlnihDkhxr — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στο κέντρο της Σανγκάης, όπου διαμαρτυρίες είχαν ξεσπάσει και την αυγή κατά της πολιτικής "μηδενικής COVID" της κινεζικής κυβέρνησης, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που επικαλείται το AFP.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν λευκά φύλλα χαρτιού -που έχουν γίνει σύμβολο διαμαρτυρίας κατά της λογοκρισίας- και λευκά λουλούδια, ενώ στεκόντουσαν σιωπηλά σε διάφορες διασταυρώσεις, προτού έρθει η αστυνομία και διαλύσει το πλήθος, δήλωσε στο AFP αυτός ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Διαμαρτυρίες κατά των λοκντάουν είχαν ξεσπάσει σήμερα και νωρίτερα στην Σανγκάη, όπως και σε πανεπιστήμια του Πεκίνου και σε άλλες πόλεις της Κίνας, όπου αυξάνεται η οργή κατά της αυστηρής πολιτικής για "μηδενική COVID" που εφαρμόζουν οι αρχές της χώρας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Just extraordinary scenes in Shanghai: “CCP step down, Xi Jinping step down” https://t.co/HjSKmW6RCz — Dr. Leta Hong Fincher ??? (@LetaHong) November 26, 2022

Βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στο ίντερνετ και το οποίο το AFP εντόπισε γεωγραφικώς στην Σανγκάη, δείχνει κάποιους διαδηλωτές να φωνάζουν "Σι Τζινπίνγκ, παραίτηση!" και να καταφέρονται επίσης κατά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια πολύ σπάνια δημόσια αποδοκιμασία του προέδρου και του κόμματος στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, η οποία είχε τεθεί στις αρχές της χρονιάς σε λοκντάουν για δύο μήνες.

Η διαμαρτυρία αυτή έγινε την αυγή στην οδό Ουλουμούτσι -το όνομα στα μανδαρινικά της πόλης Ουρούμτσι στην Σιντζιάνγκ στη δυτική Κίνα, όπου 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά την Πέμπτη. Πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα κατηγορούσαν τα μέτρα κατά της COVID-19 για επιδείνωση της τραγωδίας, καθώς πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα λόγω της καραντίνας σε στενό που οδηγούσε στο κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες εμπόδισαν την άφιξη βοήθειας.

An apartment building in Chengdu in China… the government is welding the entrance door to the apartment building to enforce the lockdown… if you do not have enough food at home, you will starve… Some people are committing suicide jumping out of their windows. ??sound ...?? pic.twitter.com/F1tRANXK8x — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 27, 2022

Λουλούδια στο πεζοδρόμιο

Ένας από τους μετέχοντες στην πρώτη διαδήλωση που έγινε σήμερα το πρωί στην Σανγκάη δήλωσε στο AFP, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι έφτασε εκεί γύρω στις 02:00 το πρωί (τοπική ώρα). "Ομάδα ανθρώπων που πενθούσαν άφηνε λουλούδια στο πεζοδρόμιο, ενώ άλλη ομάδα φώναζε συνθήματα", διηγήθηκε ο αυτόπτης μάρτυρας.

"Υπήρξαν κάποιες μικροσυμπλοκές, αλλά η αστυνόμευση ήταν εν γένει πολιτισμένη", συνέχισε. "Είναι τρελό να ξέρει κανείς ότι σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν ακόμη τόσοι γενναίοι άνθρωποι που ξεχωρίζουν", σημείωσε.

Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις δυνάμεις της τάξης.

Incredible footage from #China’s #Shanghai, where countless people gathered at a road called “#Urumqi road,” chanting a slogan “Step down, the Communist Party” very loudly. https://t.co/6YBpfbxsox — William Yang (@WilliamYang120) November 26, 2022

Παράλληλα 200 ως 300 φοιτητές του έγκριτου Πανεπιστημίου Τσινγκχουά στο Πεκίνο διαδήλωσαν επίσης σήμερα στην πανεπιστημιούπολη, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που ρωτήθηκε από το AFP και εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αυτόπτης μάρτυρας διευκρίνισε ότι γύρω στις 11:30 (05:30 ώρα Ελλάδος) μια φοιτήτρια άρχισε να κουνάει ένα λευκό φύλλο χαρτιού και την κίνησή της ακολούθησαν κι άλλες γυναίκες.

"Έψαλλαν τον εθνικό ύμνο και την Διεθνή και φώναξαν: 'η ελευθερία θα θριαμβεύσει', 'όχι στα τεστ PCR, θέλουμε τρόφιμα', 'όχι στα λοκντάουν θέλουμε ελευθερία'", είπε ακόμη ο αυτόπτης μάρτυρας.

"Δεν είναι φυσιολογική ζωή αυτή!"

Στο διαδίκτυο βίντεο έδειχναν πλήθος μπροστά από το κυλικείο του πανεπιστημίου να έχει συγκεντρωθεί γύρω από έναν ομιλητή που φώναζε: "Δεν είναι φυσιολογική ζωή αυτή, αρκετά. Οι ζωές μας δεν ήταν έτσι πριν!".

Σε άλλο βίντεο το οποίο έχει ληφθεί όπως φαίνεται στο ίδιο μέρος έδειχνε φοιτητές να φωνάζουν: "δημοκρατία και κράτος δικαίου, ελευθερία της έκφρασης", αλλά αυτό αποσύρθηκε γρήγορα από το ίντερνετ.

Ολονυχτία στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Ουρούμτσι έγινε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, που βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά. Σύμφωνα με φοιτητή που παρευρέθηκε, οι μετέχοντες άρχισαν να συγκεντρώνονται χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα στην πανεπιστημιούπολη, και οι συγκεντρωθέντες ανέρχονταν σε 100 με 200.

"Άκουσα κάποιους να φωνάζουν: 'όχι στα τεστ COVID, ναι στην ελευθερία'", διηγήθηκε, δείχνοντας στο AFP φωτογραφίες και βίντεο που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Παράλληλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν επίσης σημαντική ολονυχτία στο Ινστιτούτο Επικοινωνιών της Νανκίν, στην ανατολική Κίνα, όπως και μικρές συγκεντρώσεις στην Σιάν, στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, και στην Καντόνα, στη νότια, αλλά η αυθεντικότητα τους δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από το AFP.

Σποραδικές και ορισμένες φορές βίαιες διαδηλώσεις έχουν ήδη γίνει στην χώρα τις τελευταίες μέρες, κυρίως στο μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Τζενγκτζόου, στην κεντρική Κίνα, όπως και στην Ουρούμτσι μετά την πυρκαγιά.

Η κόπωση είναι μεγάλη έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της COVID-19, ενώ επίσης ένας αριθμός περιστατικών, που έλαβαν μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φέρεται ότι οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών καθυστέρησαν λόγω των υγειονομικών περιορισμών, με μοιραίες συνέπειες, τροφοδότησαν την δημόσια δυσαρέσκεια.

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to “quarantine” them. The size of protests in China hasn’t been seen in decades. #Chinapic.twitter.com/LkmPndsvoc — (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022

Η Κίνα κατέγραψε σήμερα 39.506 κρούσματα νέου κορονοϊού, αριθμό ρεκόρ σε 24ωρη βάση, ο οποίος ωστόσο παραμένει πολύ χαμηλός σε σχέση με αυτούς που καταγράφηκαν αλλού στον κόσμο στο απόγειο της πανδημίας.