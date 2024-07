Κίνα: Διαστημικός πύραυλος συντρίβεται κατά τη διάρκεια δοκιμής - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα μετά από μια αρχική έρευνα, ανέφερε η Beijing Tianbing, γνωστή και ως Space Pioneer, σε δήλωσή της στον επίσημο λογαριασμό της στο WeChat.

Τμήματα της εξέδρας του πυραύλου διασκορπίστηκαν εντός μιας «ασφαλούς περιοχής», αλλά προκάλεσαν τοπική πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε εγκαίρως χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Gongyi.

Beijing Tianbing Technology Co said that the first stage of its Tianlong-3 rocket under development had detached from its launch pad during a test due to structural failure and landed in a hilly area of the city of Gongyi in central China https://t.co/Otzln2EBpypic.twitter.com/AOIIkJxWpY