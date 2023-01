Κίνα: Δυσαρεστημένος πελάτης μπήκε με το αυτοκίνητό του σε ξενοδοχείο της Σανγκάης - Βίντεο

"Τρελάθηκε!", ακούγονται να λένε οι πελάτες του ξενοδοχείου που έχουν μείνει άναυδοι, την ώρα που το αυτοκίνητο καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

Το αυτοκίνητο ολοκλήρωσε την πορεία του καταλήγοντας σε άλλη πόρτα εξόδου του ξενοδοχείου, έχοντας όλα τα αλάρμ αναμμένα.

Video footage shows a #car crashing into the lobby of the Jinling Purple Mountain #Hotel in #Lujiazui at 10 am-ish on Monday. The driver is in police custody. Initial investigation says the driver had lost a laptop at the hotel. No one was hurt in the incident. pic.twitter.com/PR2I8b1X3B