Κίνα: Έκρηξη σε εστιατόριο με δύο νεκρούς και 26 τραυματίες - BINTEO

Η έκρηξη, που έγινε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Σανχέ, προάστιο του Πεκίνου.

Κατά το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, οι αρχές θεωρούν πως οφειλόταν σε διαρροή αερίου στην κουζίνα του εστιατορίου, που πρόσφερε κυρίως ψητό κοτόπουλο.

Ο απολογισμός αυξήθηκε στους δύο νεκρούς και στους 26 τραυματίες, πρόσθεσε το δίκτυο. Αρχικά, γινόταν λόγος για έναν νεκρό και 22 τραυματίες.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης απαθανατίζεται η ισχυρή έκρηξη, μετά την οποία υψώνεται πυκνός καπνός και διακρίνονται φλόγες σε πολυσύχναστο δρόμο σε ώρα αιχμής. Σε άλλο οπτικό υλικό το κτίριο διακρίνεται να έχει υποστεί σχεδόν ολοσχερή καταστροφή και αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ζημιές.

JUST IN: Large explosion at restaurant in Yanjiao, China. Reports of casualties pic.twitter.com/ki7oRSHIIz