Κίνα: Έκρηξη σε εστιατόριο με έναν νεκρό και 22 τραυματίες - BINTEO

Η έκρηξη, που έγινε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα.

Επιτόπου έσπευσαν 36 οχήματα και 154 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, ανέφερε η πυροσβεστική.

Θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφονται συχνά στην Κίνα, εξαιτίας της χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή και την επιβολή των κανονισμών ασφαλείας. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε στην αρχή της χρονιάς «σημαντικές οδηγίες» για να μειωθεί «ο αριθμός των ατυχημάτων».

