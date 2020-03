Κίνα: Έξι νεκροί από το ξενοδοχείο που κατέρρευσε - Aγωνία για τους εγκλωβισμένους

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Απ' αυτούς, έξι επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, 36 εστάλησαν στο νοσοκομείο και ένα άτομο δεν θεωρήθηκε πως χρήζει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με την καταχώριση του υπουργείου στο Weibo, το κινεζικό Twitter.

Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν 28 ανθρώπους, πρόσθεσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ένας άνδρας ονόματι Γιανγκ, κλήθηκε από την αστυνομία.

Ο πρώτος όροφος του κτιρίου ανακαινιζόταν τη στιγμή της κατάρρευσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

???? #UPDATE Forty-eight people have been rescued after a #hotel collapsed Saturday night in Licheng District of #Quanzhou City in East #China's Fujian province as of 8:13 am Sunday. pic.twitter.com/BxcvKafVyw