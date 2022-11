Κίνα: Εκτοξεύτηκε το Shenzhou-15 μεταφέροντας τρεις αστροναύτες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό - Βίντεο

Η άφιξη της αποστολής Shenzhou-15 θα σημάνει την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του CSS, ο οποίος έχει σχήμα «T». Οι τρεις αστροναύτες θα αντικαταστήσουν τα μέλη της προηγούμενης επανδρωμένης αποστολής (Shenzhou-14) που έφθασαν στον «Ουράνιο Παλάτι» τον περασμένο Ιούνιο.

China launched the manned spaceship #Shenzhou15 on Tuesday night, with three astronauts onboard due to meet with their colleagues on the country's space station and conduct a work handover. pic.twitter.com/9n1GdM3Rw2