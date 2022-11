Κίνα: Επεισόδια σε νέες κινητοποιήσεις στην Γκουάνγκτζου - Στο Πεκίνο ο Σαρλ Μισέλ - ΒΙΝΤΕΟ

Δυτικοί αναλυτές βλέπουν στις διαδηλώσεις το μεγαλύτερο κύμα πολιτικής ανυπακοής αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, πριν από μια δεκαετία.

Σειρά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους κινεζικών πόλεων, όπως τη Σαγκάη, τη Γουχάν και την Χανγκζού, εικόνες που θυμίζουν τις διαδηλώσεις της Πλατείας Τιέν Αν Μεν το 1989.

Άλλες μετακινήσεις γίνονται τη νύχτα, σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα άρματα κινούνται στους κεντρικούς δρόμους μέρα μεσημέρι, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα επίδειξης ισχύος μετά τις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα ελαφριά μείωση των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε 24ωρη βάση, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, κάνοντας λόγο για 37.828 μολύνσεις, 4.288 με συμπτώματα της COVID-19 και 33.540 ασυμπτωματικές, τις οποίες μετρούν χωριστά.

Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, επίσης για δεύτερη συνεχόμενη ημερα.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας με 1,4 δισεκ. κατοίκους παρέμεινε αμετάβλητος, στους 5.233 νεκρούς επί συνόλου 319.536 μολύνσεων με συμπτώματα, σύμφωνα με τους αριθμούς της εθνικής επιτροπής υγείας (σ.σ. του κινεζικού υπουργείου Υγείας).

Τη Δευτέρα ανακοινωνόταν ρεκόρ 40.347 κρουσμάτων, εκ των οποίων 3.822 παρουσίαζαν συμπτώματα.

Τρία χρόνια μετά την εκδήλωση της πανδημίας, η δυσαρέσκεια για τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού έχει πια ξεχειλίσει στη χώρα και το σαββατοκύριακο έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις στο Πεκίνο, στη Σαγκάη και άλλες μεγάλες πόλεις.

#Tanks spotted tonight in #Xuzhou city #CCPChina. Don’t know what they are up to, or whether they’re related to #ChinaProtests#ChinaUprising#BlankPapersRevolution#WhitePaperRevolution in #Chinapic.twitter.com/iLjlMfIqyQ