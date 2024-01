Κίνα: Επιστήμονες δημιούργησαν μεταλλαγμένο στέλεχος κορωνοϊού – Έχει 100% θνησιμότητα σε ποντίκια

Σύμφωνα με την DailyMail, επιστήμονες στο Πεκίνο κλωνοποίησαν έναν ιό τύπου Covid που βρέθηκε σε παγκολίνους, γνωστό ως GX_P2V, και τον χρησιμοποίησαν για να μολύνουν ποντίκια. Κάθε τρωκτικό που είχε μολυνθεί από το παθογόνο πέθαινε μέσα σε οκτώ ημέρες, κάτι που οι ερευνητές περιέγραψαν ως «παραδόξως» γρήγορο.

Η ομάδα εξεπλάγη επίσης όταν βρήκε υψηλά επίπεδα ιικού φορτίου στον εγκέφαλο και τα μάτια των ποντικιών – υποδηλώνοντας ότι ο ιός, παρά το γεγονός ότι σχετίζεται με τον Covid, πολλαπλασιάζεται και εξαπλώνεται στο σώμα με μοναδικό τρόπο.

Σε επιστημονική εργασία που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, προειδοποίησαν ότι το εύρημα «υπογραμμίζει τον κίνδυνο διάχυσης του GX_P2V στους ανθρώπους».

Ο καθηγητής Francois Balloux, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες, με έδρα το University College του Λονδίνου, έγραψε στο Twitter (X): «Είναι μια τρομερή μελέτη, επιστημονικά εντελώς άσκοπη.

«Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από την εξαναγκαστική μόλυνση μιας παράξενης ράτσας εξανθρωπισμένων ποντικών με έναν τυχαίο ιό. Αντίθετα, θεωρώ ότι τέτοια πράγματα μπορεί να πάνε στραβά…».

Ο καθηγητής Richard Ebright, χημικός στο Πανεπιστήμιο Rutgers στο New Brunswick, στο New Jersey, δήλωσε στην DailyMail.com ότι συμφωνεί απόλυτα με την αξιολόγηση του καθηγητή Balloux. Και πρόσθεσε: «Η προδημοσίευση δεν προσδιορίζει το επίπεδο βιοασφάλειας και τις προφυλάξεις βιοασφάλειας που χρησιμοποιούνται για την έρευνα».

«Η απουσία αυτών των πληροφοριών εγείρει την ανησυχητική πιθανότητα μέρος ή το σύνολο αυτής της έρευνας – όπως η έρευνα στη Wuhan το 2016-2019 που πιθανότατα προκάλεσε την πανδημία Covid-19 – να πραγματοποιήθηκε αλόγιστα χωρίς τον ελάχιστο περιορισμό βιοασφάλειας και δίχως πρακτικές που είναι απαραίτητες για ένα πιθανό πανδημικό παθογόνο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Χημικής Τεχνολογίας του Πεκίνου, ο ιός ανακαλύφθηκε το 2017 πριν από το ξέσπασμα του Covid.

Ανακαλύφθηκε σε παγκολίνους της Μαλαισίας, στα φολιδωτά θηλαστικά που είναι γνωστοί φορείς κορωνοϊών και εικάζεται ότι αποτέλεσαν τους ενδιάμεσους ξενιστές για να περάσει ο Covid από τις νυχτερίδες στον άνθρωπο.

Οι ερευνητές κλωνοποίησαν τον ιό και τον αποθήκευσαν στο εργαστήριο του Πεκίνου, όπου συνέχισε να εξελίσσεται.

Δεν είναι σαφές πότε διεξήχθη η νέα μελέτη. Ωστόσο, οι ερευνητές είπαν ότι είναι πιθανό ο ιός να έχει υποστεί μια «μετάλλαξη που ενισχύει τη λοιμογόνο δύναμη» κατά την διατήρησή του, η οποία τον έκανε πιο θανατηφόρο.

Για τη νέα έρευνα, οκτώ ποντίκια μολύνθηκαν με τον ιό, οκτώ μολύνθηκαν με έναν αδρανοποιημένο ιό και οκτώ χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου.

Όλα τα ποντίκια που είχαν προσβληθεί από τον ιό πέθαναν. Υπέκυψαν μεταξύ επτά και οκτώ ημερών μετά τη μόλυνση. Οι ερευνητές βρήκαν «σημαντικές ποσότητες» του ιού στον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, τη μύτη, τα μάτια και τις τραχείες των τρωκτικών. Την έκτη ημέρα, το ιικό φορτίο είχε «μειωθεί σημαντικά» στους πνεύμονες, αλλά ο εγκέφαλος των ζώων είχε συρρικνωθεί.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο ιός μολύνει μέσω του αναπνευστικού συστήματος και στη συνέχεια «μεταναστεύει» στον εγκέφαλο – σε αντίθεση με τον Covid που προκαλεί λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού και πνευμονία σε σοβαρές περιπτώσεις. Ωστόσο, υπήρξαν παραδείγματα εντοπισμού Covid σε ιστό εγκεφάλου βαριά ασθενών.

«Η σοβαρή εγκεφαλική λοίμωξη κατά τα τελευταία στάδια της μόλυνσης μπορεί να είναι η βασική αιτία θανάτου σε αυτά τα ποντίκια», είπαν οι ερευνητές.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που δείχνει ότι ένας κορωνοϊός των παγκολίνων που σχετίζεται με τον SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει 100% θνησιμότητα σε ποντίκια hACE2, υποδηλώνοντας τον κίνδυνο να διαχυθεί το GX_P2V στους ανθρώπους».

Ωστόσο, το αρχικό στέλεχος του Covid σκότωσε το 100% των ποντικιών σε ορισμένες μελέτες, πράγμα που σημαίνει ότι τα νέα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι άμεσα εφαρμόσιμα στους ανθρώπους.

Ο Δρ Gennadi Glinsky, συνταξιούχος καθηγητής Ιατρικής στο Στάνφορντ, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά».

