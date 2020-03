Κίνα: Ερευνητές αναγνώρισαν δύο τύπους του κορονωϊού που μπορεί να προκαλούν τις λοιμώξεις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η προκαταρκτική έρευνα που έκαναν έδειξε ότι ένας πιο επιθετικός τύπος του νέου κορωνοϊού, που συνδέεται με το ξέσπασμα στην Ουχάν στην Κίνα, αντιστοιχεί σε περίπου 70% των στελεχών που αναλύθηκαν, ενώ το υπόλοιπο 30% συνδέεται με έναν λιγότερο επιθετικό τύπο.

Η επικράτηση του πιο επιθετικού ιού μειώθηκε μετά τις αρχές του Ιανουαρίου του 2020, σημειώνουν.

"Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν σθεναρά τη θέση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω άμεσες, συνολικές μελέτες που να συνδυάζουν γονιδιωματικά δεδομένα, επιδημιολογικά δεδομένα και γραφήματα των κλινικών συμπτωμάτων των ασθενών που έχουν εμφανίσει την ασθένεια του νέου κορωνοϊού (COVID-19)", υπογραμμίζουν.

Τα πορίσματά τους δημοσιεύτηκαν χθες, Τρίτη, στην επιθεώρηση National Science Review της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

