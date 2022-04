Κίνα: Εθελοντές κινητοποιούνται για να σώσουν τα ζώα συντροφιάς στη Σαγκάη

Η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έξαρση της πανδημίας, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2019. Σχεδόν 25 εκατομμύρια κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους από τις αρχές Απριλίου. Η Κίνα εφαρμόζει μια πολύ αυστηρή στρατηγική «μηδενικής Covid», στο πλαίσιο της οποίας όσοι βρίσκονται θετικοί στον νέο κορονοϊό, ακόμη και οι ασυμπτωματικοί, οδηγούνται σε κέντρα καραντίνας και απομονώνονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους τα ζώα τους, που κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα και δίψα, αφού μπορεί να μείνουν για ημέρες ή ακόμη και για εβδομάδες, χωρίς κανέναν να τα φροντίσει.

