Κίνα - καταιγίδα Γκέμι: Δώδεκα νεκροί από κατολίσθηση μετά τις συνεχιζόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις - ΒΙΝΤΕΟ

Οι 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Χενγκγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν σήμερα το πρωί, παγιδεύοντας 18 ανθρώπους, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Έξι επιζώντες που έχουν τραυματιστεί διασώθηκαν. Οι αρχές της Χουνάν εξέδωσαν εξάλλου προειδοποίηση για πλημμύρες καθώς συνεχίζονταν σήμερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην επαρχία.

Στο μεταξύ δύο αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος της πόλης Λιντζιάνγκ στην επαρχία Τζιλίν, αγνοούνται, πρόσθεσε το CCTV επικαλούμενο τις αρχές της πόλης. Πάνω από 27.000 άνθρωποι στη βορειοανατολική Κίνα απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και ανεστάλη η λειτουργία εκατοντάδων εργοστασίων.

Η Γκέμι, η πιο ισχυρή καταιγίδα που έχει πλήξει φέτος τη χώρα, προκάλεσε την Παρασκευή ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε παράκτιες πόλεις της επαρχίας Φουτζιάν κατά το πέρασμά της από τη νοτιοανατολική ακτή προς το εσωτερικό της χώρας.

Οι αρχές της επαρχίας Τζιλίν, που βρίσκεται στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα, αναβάθμισαν σήμερα το πρωί την προειδοποίησή τους για ισχυρές βροχές και ξαφνικές πλημμύρες. Οι αρχές της Λιντζιάνγκ έδωσαν εντολή να κλείσουν σχολεία, εργοστάσια και επιχειρήσεις σήμερα, προειδοποιώντας ότι "μπορεί να συμβούν μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες".

Continued heavy #rainfall related to the dissapeted system of #Gaemi, caused #flashfloods & landslides in the northeast #China. Multiple casualties reported from the landslide near #Hengyang city in #Hunan province #??#wxtwitterhttps://t.co/lWzANYpIpu