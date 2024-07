Κίνα: Κατάρρευση γέφυρας λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων - Τουλάχιστον 11 νεκροί, πάνω από 30 αγνοούμενοι

Το Σανγκλούο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 900 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Το CCTV μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνονται η μερική κατάρρευση της γέφυρας και κάποια τμήματά της που έχουν πέσει στο ποτάμι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν σήμερα το πρωί και στις 10.00 (τοπική ώρα, 05.00 ώρα Ελλάδας) είχαν ανασυρθεί πέντε οχήματα από τα νερά του ποταμού, δήλωσαν οι τοπικές αρχές σύμφωνα με το Xinhua.

Eleven people were confirmed dead as of Saturday morning following the partial collapse of a highway bridge in northwest China's #Shaanxi Province, local authorities said. #bridgecollapse #accident https://t.co/TIuTzbvKQz pic.twitter.com/8WPWAVBDLE

Από την Τρίτη, μεγάλες περιοχές στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Κίνας πλήττονται από καταρρακτώδεις βροχές, που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και σοβαρές υλικές ζημιές.

DEVELOPING: Devastating flash floods in Shaanxi Province, #China ,trigger catastrophic collapse of Dan-Ning Expressway, resulting in 11 fatalities and over 30 people unaccounted for, with more than 20 vehicles swept away. Rescue efforts underway in Zhashui County. #ChinaFloodspic.twitter.com/AcBFijPxR2