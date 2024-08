Κίνα-Κατάρρευση γέφυρας: Σε τουλάχιστον 38 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός

Η γέφυρα πάνω από ποταμό κατέρρευσε εν μέρει τη 19η Ιουλίου "λόγω μιας σφοδρής νεροποντής και ξαφνικών πλημμυρών" στην πόλη Σανγκουό στη βόρεια επαρχία Σαανσί, είχε μεταδώσει τότε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Σανγκουό βρίσκεται σχεδόν 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου.

Ένα τμήμα της γέφυρας που κατέρρευσε, στο οποίο υπήρχαν τρείς λωρίδες κυκλοφορίας, βυθίστηκε στα νερά του ποταμού, ενώ ο δρόμος έδειχνε να αντέχει στην άλλη κατεύθυνση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με εικόνες της κρατικής τηλεόρασης CCTV.

A devastating highway bridge collapse triggered by torrential rains in northwest China's Shaanxi Province has claimed 12 lives and left 31 people missing. #chinanews#Shaanxi#BridgeCollapse#Rescuepic.twitter.com/IZgJ8bWUK3